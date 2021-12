EX ROSSAZZURRI: fa discutere l’espulsione di Petkovic dopo la battuta di un rigore

Strana espulsione ai danni di Bruno Pektovic, stella della Dinamo Zagabria, durante l’incontro contro l’Istra 1961.

La squadra della capitale croata si trovava sullo 0-1 e gli era stato assegnato un calcio di rigore. Come da prassi sul dischetto si è presentato il 27enne ex Catania. L’attaccante non ha preso una vera e propria rincorsa, visto che ha fatto tre passi cadenzati verso il pallone, quindi ha fatto una finta in aria per spiazzare il portiere ed ha piazzato il pallone dalla parte opposta. Il direttore di gara ha visto la finta nel caricare il tiro e l’ha interpretata come interruzione della corsa, quindi ha estratto il cartellino giallo e, siccome Pektovic era già ammonito, lo ha espulso annullando il gol. La Dinamo è riuscita lo stesso a raddoppiare ed ha vinto l’incontro, ma la singolarità dell’episodio fa discutere.

Bruno Petkovic with perhaps the most unique way of getting sent off this year… pic.twitter.com/oOCUsz99H3 — Richard Wilson (@HYFPRW) December 16, 2021

