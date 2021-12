LA SICILIA – Russotto: “Derby tutto da giocare. Tra Messina e Monopoli potremmo dare una svolta al campionato”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’attaccante rossazzurro Andrea Russotto in vista del derby di Messina: “Ci stiamo ben preparando per il derby di domenica che vogliamo vincere allungando così la striscia positiva di risultati e mettendoci al sicuro soprattutto in vista di un’altra penalizzazione. Lo stadio gremito domenica? Io vivo questa città, fra l’altro abito nella zona dello stadio e sono spesso in contatto con i nostri sostenitori. La tifoseria è straordinaria e anche questo ha contribuito a far esplodere il mio amore per il Catania dove sono tornato di corsa. Messina? Il derby è sempre un derby. Il Messina certamente farà di tutto per ripartire. Il nuovo tecnico conosce bene il calcio, darà sicuramente una spinta alla squadra. Sarà un derby tutto da giocare e che non possiamo perdere. Tra domenica e mercoledì potremmo dare una svolta al nostro campionato. Possiamo reggere il confronto con chiunque, il successo sul Palermo lo ha confermato. Chi favorito per la vetta? Credo che il Bari centrerà l’obiettivo promozione. Alle sue spalle vedo bene Avellino e Catanzaro, che alla distanza potrebbero fare la differenza. La Turris mi ha sorpreso tanto. C’è molto equilibrio”.

