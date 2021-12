LATINA-CATANIA: valore mercato rose a confronto

Domenica 2 dicembre si disputerà Latina-Catania, partita valida per la 17/a giornata del campionato di Serie C ed in programma allo stadio “Domenico Francioni”.

Secondo informazioni raccolte presso Transfermarkt, la valutazione di mercato della rosa attualmente a disposizione di Francesco Baldini sarebbe pari a 4.95 milioni. Antonio Piccolo (425mila euro), Kevin Biondi (400mila), Andrea Russotto (350mila), Luca Calapai (325mila), Alessandro Albertini (275mila), Luis Maldonado (275mila) e Luca Moro (250mila) gli elementi con il valore di mercato più importante. La valutazione dell’organico del Latina, invece, sarebbe in questo momento di 2.83 milioni. Emanuel Ercolano (250mila), Stefano Amadio (200mila), Lorenzo Rosseti (200mila), Lorenzo Di Livio (200mila), Lorenzo Carissoni (200mila), Andrea Marcucci (150mila) e Cristian Carletti (150mila) i calciatori economicamente più rappresentativi della formazione laziale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***