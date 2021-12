CATANIA-PALERMO: derby senza tifosi rosanero?

Domenica 12 dicembre, fischio d’inizio dell’atteso derby di Sicilia Catania-Palermo allo stadio “Angelo Massimino”. Per l’occasione non è stato ancora ufficialmente deciso se la tifoseria ospite potrà assistere al match. Le autorità competenti hanno sospeso il giudizio. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’input che arriva dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive sarebbe quello di disporre il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi residenti nella provincia di Palermo. Attese novità nei prossimi giorni, ma al momento non giungono segnali positivi in merito.

