BORRIELLO – Under 17, arriva doppia convocazione. Borbone: “Felici per il ragazzo, numerosi giovani crescono con noi”

Nota stampa Calcio Catania

Il “sogno azzurro” di Francesco Borriello prosegue: dopo la recente e positiva esperienza in occasione del “Torneo dei Gironi”, l’estremo difensore rossazzurro è stato nuovamente convocato da Bernardo Corradi, selezionatore dell’Italia Under 17, in vista del doppio confronto con la Francia, in programma martedì 7 e giovedì 9 dicembre a Coverciano. Massimiliano Borbone, responsabile del settore giovanile del Calcio Catania, commenta: “Siamo felici per il ragazzo e per l’intero gruppo di lavoro, questa prestigiosa convocazione è una certificazione di qualità per tutti e, al contempo, uno stimolo per i numerosi giovani che crescono nelle nostre Under ed esprimono potenzialità significative: i portieri Borriello e Coriolano, i difensori Panarello e Pino, il centrocampista Frisenna e gli attaccanti Russo e Tropea sono già stati convocati da mister Baldini in prima squadra; ben quattro, tra questi, nell’arco della prima parte della stagione hanno esordito tra i professionisti, sulle orme di quanto fatto in passato da Biondi. La formazione dei calciatori è una priorità e i risultati che attestano la crescita individuale dei giovani, di conseguenza, sono i più importanti e graditi”.

