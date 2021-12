MARTINHO: “Eternamente grato a Catania ed al Catania”

Ai microfoni di tuttobari.com l’ex centrocampista del Catania Raphael Martinho parla, tra gli argomenti toccati, del suo presente e futuro ma anche dell’esperienza vissuta nella sponda rossazzurra della Sicilia: “Mi trovo a San Paolo, ho giocato fino a gennaio. Quest’anno non ci sono state offerte serie, e ho preferito rimanere a casa. Qui in Brasile c’è il discorso che molte squadre non pagano, e quindi praticamente si deve giocare per poi fare causa per ricevere e questo mi infastidisce molto. Sono nella fase di transizione di fine carriera, ancora non so cosa voglia fare dentro del calcio, mi piacerebbe fare l’agente per aiutare le squadra a trovare i giocatori che servono. Catania? Il Catania e la città di Catania sono state importantissime per la mia carriera, mi hanno aperto la porta al calcio che conta e sarò eternamente grato. Ho provato a tornare per poter aiutare dentro al campo, ma la società era già in seria difficoltà”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***