MEDIA SPETTATORI: il Catania sale al quinto posto nel girone C

Fino allo scorso mese di novembre il Catania risultava ottavo in una speciale classifica riferita al numero di spettatori presenti mediamente sugli spalti nel girone C di Serie C. Adesso, quando sono trascorse 18 giornate di campionato, ci accorgiamo come il Catania sia risalito di tre posizioni portandosi al quinto posto dopo il record di pubblico stagionale registratosi nel derby col Palermo. Attualmente la media è di poco più di 3mila spettatori al “Massimino”.

Ecco sotto riportata la media spettatori di tutte le squadre del raggruppamento meridionale. Fanalino di coda la Vibonese, primo posto per il Bari. Palermo secondo, il Taranto completa il podio. Sale anche l’Avellino, alle spalle del Catania.

1) Bari 8.840

2) Palermo 5.468

3) Taranto 3.562

4) Foggia 3.538

5) Catania 3.103

6) Avellino 3.006

7) Campobasso 2.784

8) Catanzaro 2.465

9) Fidelis Andria 2.145

10) Potenza 1.815

11) Juve Stabia 1.356

12) Virtus Francavilla 1.200

13) Monopoli 1.145

14) Latina 1.116

15) Turris 1.073

16) Paganese 967

17) Messina 817

18) Picerno 559

19) Monterosi 361

20) Vibonese 255

