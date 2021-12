MERCATO: Moro-Sassuolo, il Padova non ha ancora deciso

Radio mercato parla insistemente di un Luca Moro diretto a Sassuolo nella prossima stagione, con la società neroverde pronta ad assicurare tre milioni di euro al Padova proprietario del cartellino. Attualmente in prestito al Catania, in realtà non c’è ancora nulla di deciso per il trasferimento della punta di Monselice al Sassuolo. E’ lunga la lista di società sulle tracce dell’ex calciatore della SPAL, dalla A alla B. In C, invece, si tira fuori dalla corsa il Bari. Moro proseguirà in ogni caso l’annata a Catania, a meno che gli etnei non vengano esclusi dal campionato. Se dovesse verificarsi un simile scenario, il ragazzo farà ritorno alla base a gennaio non potendo indossare una terza casacca visto che ha già totalizzato presenze sia con il Catania che con il Padova in questa stagione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***