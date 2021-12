PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Sigi, basta giocherellare con le cose serie. Servono 600mila euro, lo dovete alla piazza”

Il post sui social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino” e chiede a gran voce che la Sigi tiri fuori le 600mila euro richieste dal Tribunale entro il 2 giugno:

“Avete fatto tutto ed il contrario di tutto, in un anno e mezzo. Compreso far scappare via l’unico che davvero avrebbe evitato il fallimento. Compreso altri che vi avevano avvicinato per poter subentrare. Avete continuato per la vostra cocciuta strada. Avete dimostrato che era strada che non spunta. Adesso DOVETE versare queste 600.000 euro, e le motivazioni ce n’è quanto ne volete. Lo dovete ad una piazza che è stata presente, al contrario di quanto blatera qualcuno (Catania card, abbonamenti, colletta per l’iscrizione, pienone per il derby) e questa vicinanza non la meritavate neanche un pochino”.

“Per conto nostro abbiamo sempre invocato la vostra presa di responsabilità, vi abbiamo sempre inchiodato ai vostri doveri, abbiamo sempre criticato la vostra gestione bislacca, ma non è servito e crediamo che neanche se scendeva Gesù Cristo, poteva farvi fare la cosa giusta. In ultimo ve lo impone, ve lo ordina con tanto di sentenza, il Tribunale Fallimentare di Catania, di restituire questo credito in favore delle casse del Calcio Catania. Altrimenti non saranno solo le imprecazioni dei tifosi che dovrete affrontare, visto che il mancato adempimento farebbe sparire anche quel poco che rimane del Catania, ma le conseguenze penali che ne derivano. Quindi non vi diciamo di farlo per il Catania, considerato la fine che gli avete fatto fare, ma fatelo per voi, per evitare le conseguenze penali. Magari così avrete più contezza della realtà, e la finite di giocherellare con le cose serie”.

