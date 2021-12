LA SICILIA – Mercato: da Russotto a Piccolo, club alla finestra. Moro…

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Tante società osservano attentamente la situazione del Catania, pronte ad approfittarne. Detto di Tommaso Ceccarelli che piace all’Avellino, il Trento non molla la presa per il centrocampista ecuadoregno Luis Maldonado. Attenzione alla Turris. Non è un mistero che ai corallini piaccia Andrea Russotto. Sembra essere proprio lui il primo obiettivo, ma il club di Torre del Greco potrebbe anche manifestare interesse per Antonio Piccolo. Relativamente a Luca Moro, invece, il Padova proseguirà il patto di ferro sancito tra la dirigenza patavina e il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino. Rientrerà alla base solo in caso di esclusione del Catania dal campionato.

