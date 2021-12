STAMPA NAZIONALE, Pieracci: “Girone C, Moro migliore attaccante a suon di gol”

Marco Pieracci per tuttoc.com ritiene Luca Moro il migliore attaccante del girone C di Serie C. Il suo campionato è iniziato con la maglia del Padova e pochi dopo quello scampolo di tre minuti contro il Renate potevano prevedere che “il suo nome sarebbe stato sulla bocca di tutti, grazie a un girone di andata nel quale si è divertito a polverizzare record con la maglia del Catania, al quale è stato ceduto in prestito nell’ultimo giorno di trattative, per dargli la possibilità di giocare con maggiore continuità”. “Con gli etnei Moro – si continua a leggere – sta tenendo un ruolino di marcia impressionante sotto porta: 18 gol in 17 partite (5 doppiette, una tripletta) ed è andato a segno consecutivamente nelle 9 giocate tra settembre e novembre. In realtà potevano essere di più, perchè in quel periodo ne ha dovute saltare un paio per rispondere alla convocazione della nazionale italiana Under 20. Fa quasi impressione che abbia terminato l’anno solare senza timbrare nelle ultime uscite con Messina e Monopoli. Per quanto riguarda il suo futuro al momento l’unica certezza è il ritorno alla casa madre a giugno: a quel punto potrebbe nascere una vera e propria asta, per accaparrarsi uno dei migliori prospetti in circolazione”.

