SERIE C: 19/a giornata, risultati e classifica. Catania dodicesimo, il Monopoli torna al secondo posto

Quest’oggi, domenica 19 dicembre, sono scese tutte in campo le formazioni del girone C di Serie C per la disputa della 19/a giornata. Turno di campionato ricco di pareggi. Monopoli, Campobasso, Taranto e Virtus Francavilla uniche compagini ad avere raccolto i tre punti. Per il resto l’equilibrio ha regnato sovrano. Tanti gol a Messina, Avellino e Latina. Crolla la Juve Stabia a Francavilla Fontana. Il Monopoli torna al secondo posto accorciando sul Bari capolista.

Riportiamo di seguito risultati, marcatori e classifica:

RISULTATI

ACR Messina 2-2 Catania (18′ Rondinella, 75′ Albertini, 77′ Marginean, 80′ Sipos)

Avellino 2-2 Foggia (52′ Maniero, 62′ Di Pasquale, 81′ Maniero, 94′ Ferrante)

Catanzaro 1-1 Vibonese (85′ Martinelli aut., 87′ Carlini)

Fidelis Andria 1-2 Monopoli (31′ Bubas, 45′ Starita, 49′ Bizzotto)

Latina 3-3 Monterosi Tuscia (7′ Mbende aut., 42′ Ercolano, 51′ Verde, 60′ Mbende, 71′ Jefferson, 75′ Verde)

Paganese 1-1 Turris (64′ Tissone, 73′ Leonetti)

Palermo 0-0 Bari

Potenza 0-1 Campobasso (45′ Candellori)

Taranto 2-0 Picerno (17′ Saraniti, 56′ Falcone)

Virtus Francavilla 3-0 Juve Stabia (9′ Mastropietro, 21′ Perez, 84′ Mastropietro)

CLASSIFICA

1. Bari 41

2. Monopoli 34

3. Turris 33

4. Palermo 33

5. Catanzaro 32

6. Avellino 32

7. Virtus Francavilla 30

8. Foggia 28

9. Taranto 27

10. Picerno 26

11. Juve Stabia 25

12. Catania 24

13. Latina 22

14. Campobasso 21

15. Paganese 21

16. Monterosi Tuscia 20

17. Potenza 15

18. Fidelis Andria 15

19. Vibonese 14

20. ACR Messina 14

