MARGINEAN (Messina): “Felice per il gol ma deluso per il risultato, meritavamo di più”

Iulius Marginean, centrocampista del Messina. Prima del derby era sceso in campo pochissime altre volte. Contro il Catania ha trovato la via della rete del momentaneo 2-1. Ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-gara: “Ho giocato poco finora, ma io sono stato sempre a disposizione. E’ il mister che deve scegliere se farmi giocare o meno. So di dovere dare tutto per questa maglia quando vengo chiamato in causa. Non giocavo da un pò, i ragazzi mi hanno aiutato tanto e spero di dare ancora di più per il raggiungimento della salvezza. Sono felice che il mio primo gol sia arrivato in occasione del derby, ma deluso per il risultato. Sarebbe stato meglio se avesse prodotto i tre punti. Meritavamo di più”.

