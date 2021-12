SERIE C – Filippi (all. Palermo): “Il derby ha lasciato dei segni. Troppa adrenalina a Catania, siamo caduti nelle provocazioni…”

La sconfitta di Catania resta una ferita aperta in casa Palermo. Ne parla l’allenatore rosanero Giacomo Filippi in conferenza stampa: “Il derby perso in questa maniera ti lascia sempre dei segni e dobbiamo essere bravi a coprirli immediatamente, superando questa battuta d’arresto avvenuto in una partita fondamentale, a cui tenevamo tanto. Dobbiamo essere più costanti, mantenere la stessa identità e concentrazione sia quando giochiamo in casa che fuori. E’ inammissibile alternare le prestazioni se vogliamo essere ambiziosi. Troppo nervosismo? Lavoriamo sulla testa dei calciatori. I rossi come quelli di domenica sono scaturiti da un’adrenalina un pò troppo alta, ci siamo fatti prendere dalla partita, dalle provocazioni e abbiamo sbagliato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***