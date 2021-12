SERIE C (Video): i più bei gol della 17/a giornata. C’è anche la rete di Sane al Catania

Eleven Sports, piattaforma ufficiale della Lega Pro, mette a disposizione il filmato contenente i più bei gol della 17/a giornata recentemente disputata in Serie C.

Una delle dieci reti selezionate è stata siglata nel girone C, porta la firma di Adama Sane. L’attaccante senegalese classe 2000 in forza al Latina ha messo a segno il gol decisivo ai fini della vittoria, un pò a sorpresa, dei nerazzurri pontini al cospetto del Catania allo stadio “Domenico Francioni”. Per il giocatore, che non segnava da circa un mese, si è trattato del quarto centro in questo campionato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***