STAMPA PALERMITANA: “Dall’Oglio pronto a zittire i fischi del Massimino”

“Il Palermo spera nella legge dell’ex. Dall’Oglio pronto a zittire i fischi”. E’ quanto titola il Giornale di Sicilia in vista del derby di Catania. Domenica sarà una gara diversa dalle solite per il centrocampista Jacopo Dall’Oglio, approdato alla corte di Giacomo Filippi in estate proprio dal Catania. Quella in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Angelo Massimino” sarà la prima da avversario per lui. Si legge che “non potrà certo attendersi un’accoglienza calorosa”. Diversi calciatori nel corso della loro carriera hanno vestito entrambe le maglie, bersagliati dai fischi da parte dei tifosi rossazzurri una volta tornati a giocare a Catania da avversari. Vedi Caserta e Silvestre. “Dieci anni dopo, Dall’Oglio proverà a non seguire le orme dei suoi predecessori e a zittire chi lo fischierà”, conclude il quotidiano.

