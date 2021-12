STAMPA VENETA: “Moro, Catania ha trovato il suo Re. Il Padova gongola”

Telenuovo, nota emittente televisiva veneta, si sofferma sull’attaccante ora in forza al Catania Luca Moro dopo la doppietta rifilata al Palermo domenica scorsa: “Luca Moro si prende anche il derby di Sicilia e con una doppietta raggiunge la cifra record di 18 gol in 15 partite. Stagione straordinaria per il baby biancoscudato in prestito al Catania, che vince lo scontro coi rivali rosanero del Palermo grazie alle reti dell’attaccante nativo di Monselice. Finisce 2-0 al Massimino. Moro sblocca la gara al 23′ con un rigore siglato con la solita, oramai, freddezza. Chiude poi l’incontro nei minuti finali, segnando all’84’, di sinistro, dopo aver lasciato sul posto due avversari con un dribbling fulminante. Estasiato il pubblico di fede catanese che ha trovato il suo Re: 18 gol in 15 partite, statisticamente una rete ogni 67 minuti giocati. Numeri che fanno impazzire le big che vogliono assicurarsi le sue future prestazioni. Numeri che fanno gongolare il Padova che ha in casa un bomber di razza…in stato di grazia”.

