SERIE C – Fella (Palermo): “Brutta sconfitta a Catania, atteggiamento sbagliato”

Intervenuto nel corso della trasmissione Siamo Aquile, su TRM, l’attaccante del Palermo Giuseppe Fella torna sul ko maturato a Catania: “E’ stata una brutta sconfitta. Noi e la piazza ci tenevamo tanto. Dobbiamo rimboccarci le maniche ed andare avanti, dopo una brutta prestazione dove l’atteggiamento è stato sbagliato. Scendiamo sempre in campo per vincere, dando il meglio per i tre punti. Ci sono però anche gli avversari. L’atteggiamento e la voglia di fare ci sono sempre, poi sono le altre dinamiche a creare un calo nella prestazione, come con il Catania. Dobbiamo analizzare gli errori fatti e soprattutto le espulsioni. Bisogna essere più lucidi e non ripetere più questi errori”, le parole evidenziate da mediagol.it.

