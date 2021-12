TORRE DEL GRIFO: Sala, Cataldi e Russini in gruppo

Dopo una sessione in sala video, il Catania ha sostenuto in mattinata, a Torre del Grifo, il penultimo allenamento settimanale in vista della trasferta di Latina: completata l’attivazione con un “torello” tecnico, i rossazzurri hanno svolto un’esercitazione basata sulla velocità, seguita da approfondimenti tattici incentrati sul gioco di posizione e da una partita a tema. In gruppo anche Cataldi, Russini e Sala, di nuovo a disposizione dopo una fase di lavoro differenziato. Vedremo se potranno scendere in campo dal 1′ domenica allo stadio “Francioni”. Programma individualizzato, invece, per Provenzano.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***