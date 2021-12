“UNITI PER IL CATANIA”: scade questo mese il rimborso delle somme ricevute dai tifosi

“Con riferimento all’iniziativa “Uniti per il Catania” e alla luce dell’ammissione del Calcio Catania al campionato Serie C 2021/22, Sport Investment Group Italia S.p.A., ringraziando perennemente i tifosi per il sostegno manifestato, rende noto di aver deliberato di procedere, entro il 31 dicembre 2021, al rimborso delle somme ricevute a titolo di caparra sottoscrizione azioni, volendo articolare un più ampio progetto di azionariato popolare relativo al Calcio Catania S.p.A., secondo un orientamento espresso già nel secondo semestre del 2020″. Comunicato stampa emesso dalla Sigi lo scorso 10 agosto e che abbiamo integralmente riproposto poichè il mese di dicembre si è aperto da pochi giorni e, nelle prossime delicate settimane per il presente e futuro del Catania, sono attese novità in questo senso. Ricordiamo che i tifosi hanno versato più di 100mila euro. Sicuramente il Tribunale fallimentare, che ha richiesto l’attenzione dei consulenti tecnici per analizzare nel dettaglio lo stato di salute del club, l’entità del debito maturato e verificare i flussi di cassa, vigilerà anche su tale aspetto.

