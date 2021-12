VERSO IL DERBY: da Banas a Sannino, via vai di panchine tra Catania e Palermo

Spesso allenatori di Catania e Palermo hanno fatto registrare un via vai di allenatori, con diversi passaggi da una panchina all’altra che vanno avanti da almeno 70 anni. Il Giornale di Sicilia riporta che il primo ricordo è sicuramente quello di Josef Banas: grande condottiero degli etnei, nel 1949 li porta sino in serie B ma non viene riconfermato. Successivamente, nel 1952, viene chiamato per una sola partita alla corte rosanero. In seguito nel 1954 il Palermo lo richiama, ma essendo allenatore del Bagheria non riuscirà mai a sedere nuovamente sulla panchina delle aquile. In tempi più recenti abbiamo visto i passaggi di Novellino e di Di Marzio: quest’ultimo ha ottenuto una promozione in Serie A con il Catania nel 1983. Invece con il Palermo una retrocessione in C1 nel 1992. Poi Di Bella, Caramanno, Nicolosi, Renna; passando per Sannino, Colantuono ed infine Zenga.

