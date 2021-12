Gli ultras della Curva Nord 12 caricano la squadra del Palermo nel momento in cui comincia a mettersi in viaggio verso Catania, incitandola con cori e fumogeni all’altezza di Viale Regione in vista del derby. Su Facebook hanno poi scritto il seguente post: “Saremo comunque con voi, lo saremo nelle vostre teste e nel vostro spirito… lottate fino all’ultima goccia di sudore. MASSACRIAMOLI!”.

