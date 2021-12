VERSO LATINA-CATANIA: difesa, dubbio portiere e terzino per Baldini

Si avvicina la trasferta di Latina e, per quanto concerne il reparto arretrato rossazzurro, emergono dubbi relativamente a chi difenderà i pali rossazzurri. In questi giorni Sala ha continuato a svolgere lavoro differenziato. Qualora non dovesse recuperare in tempo per la sfida di domenica, spazio in porta all’ex dell’incontro Stancampiano. Per il resto Claiton e Monteagudo dovrebbe agire al centro della difesa con Calapai sulla destra. Sulla corsia di sinistra, invece, fiducia confermata a Ropolo (reduce dalla buona prestazione offerta contro il Potenza) oppure Zanchi o Pinto al suo posto.

