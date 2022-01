CATANIA: a segno Moro, Biondi e Sipos in partitella

Proseguono gli allenamenti del Catania a Torre del Grifo. I rossazzurri lavorano in funzione della trasferta di Bari, in programma il 23 gennaio a meno che il Covid non faccia slittare anche l’impegno in terra pugliese. Ieri la squadra di Baldini ha disputato una briosa partitella. Nell’arco dei settanta minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 35′, la formazione in casacca verde ha realizzato quattro reti: Luca Moro ha firmato una doppietta, a segno anche Leon Sipos e Kevin Biondi.

