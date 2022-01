MERCATO – Stampa calabrese: “Catanzaro, partito l’affondo per Maldonado. Ore decisive”

I colleghi di catanzaroinforma.it avvicinano sempre di più il centrocampista ecuadoregno Luis Maldonado al Catanzaro: “I tempi sembrano ormai maturi per l’affondo a Luis Alberto Maldonado inserito nel mirino dal club per rafforzare la mediana – si legge – candidato a diventare il terzo colpo in ordine cronologico nelle trattative di gennaio. L’accordo di base sembra esserci con il centrocampista – fino al 2023 – e tutto lascia supporre che le prossime ventiquattro ore saranno quelle decisive per chiudere l’operazione, strapparlo al Catania e regalarlo a Vivarini”.

