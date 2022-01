EX ROSSAZZURRI – Angelozzi: “Amarezza Catania, tifoseria paragonabile a Napoli e Bari”

Il catanese Guido Angelozzi, responsabile dell’area tecnica del Frosinone, ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio della situazione attuale in casa Catania: “Ho giocato nel Catania, ho fatto il D.S., abito a Catania. Per me è una sconfitta della città, spero che riusciranno a portare a termine il campionato e arriverà un imprenditore con voglia d’investire per una società che paragono a Napoli, Bari. Società con tifoserie importanti. Sono amareggiato, spero che ritorni il Catania dei catanesi, che possa fare bene nel tempo”.

