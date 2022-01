GUERINI: “Ho lasciato Catania perchè non mi andava più di fare certe figure…”

Possiamo ormai definirlo un ex Catania, Vincenzo Guerini. Ha lasciato infatti l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica, come conferma lui stesso a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: “La Sicilia non trova pace. Siamo sempre alle solite in Italia. Non esiste una squadra forte senza una società forte alle spalle. Non mi riferisco solamente al fatto di avere tanti soldi. Ci vuole organizzazione, pazienza ma si va avanti vivendo alla giornata. Io a Catania ho vissuto proprio questa situazione dove non si sapeva cosa sarebbe successo il giorno dopo. Ho lasciato perchè non mi andava più di fare certe figure. Dispiace molto perchè io vivo qui e c’è una passione in Sicilia che in altre parti d’Italia ce la sognamo. Qua la squadra di calcio è quasi una ragione di vita. Il Catania rischia di sparire ed è molto triste”.

