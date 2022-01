ATZORI: “La mia esperienza al Catania? Col senno del poi…”

L’attuale allenatore del Floriana (Malta) ed ex tecnico del Catania Gianluca Atzori, che alle pendici dell’Etna ha lavorato nello staff di Silvio Baldini (il quale, in passato, lo ebbe come difensore a Palermo) torna sull’esperienza catanese condivisa in rossazzurro, ai microfoni de La Repubblica: “Silvio Baldini? Non sapevo fosse tornato al Palermo! A Malta non arrivano i giornali. Catania ci divise. Fu il momento più difficile tra me e lui che si era dimesso. Arrivò Zenga e Lo Monaco mi pregò di dargli una mano. Ne parlai con Silvio che all’inizio accettò, poi voleva che rescindessi l’accordo cosa che io, avendo famiglia, non potevo fare. Da qui l’incomprensione adesso chiarita. Quando allenai il Catania avevo 38 anni e poca esperienza. Con il senno del poi non rifarei quella scelta perché un allenatore deve essere pronto. Il fatto è che quando ti capita il treno della vita, pensi sempre di salirci. Entusiasmo, volontà, voglia di crescere non bastano. Mi mancavano le basi. La serie A è un altro mondo. Visto che fine ha fatto Pirlo?”.

