BARI-CATANIA: Settore Ospiti, vendita biglietti con limitazioni

I biglietti per Bari-Catania saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di giovedì 20 gennaio sul circuito Ticketone ESCLUSIVAMENTE online su sport.ticketone.it. E’ quanto si legge attraverso una nota ufficiale emessa dalla SSC BARI. Aperto anche il Settore Ospiti ma si attende la disposizione ufficiale del GOS per comunicare l’eventuale attivazione dei punti vendita e le modalità per l’acquisizione dei biglietti, che saranno disponibili al prezzo unico di € 13,50 + € 0,50 (prevendita). Ci saranno sicuramente delle limitazioni per i tifosi catanesi, sulla base di quanto apprendiamo in queste ore. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive suggerisce l’adozione delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Catania esclusivamente per il Settore “Ospiti” e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Calcio Catania; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***