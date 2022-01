BARI: i convocati in vista del Catania, emergenza centrocampo

Il Bari ha annunciato i calciatori a disposizione per la sfida di domenica pomeriggio contro il Catania. Out i centrocampisti Maita e Scavone per squalifica, a cui si aggiunge anche Bianco, fermato da un affaticamento muscolare. La buona notizia per i biancorossi è il rientro dell’esperto Di Cesare dopo l’infortunio al ginocchio.

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 25.PUCINO, 26.TERRANOVA, 31.RICCI

Centrocampisti: 14.D’ERRICO, 20.LOLLO, 21.DI GENNARO, 99.MALLAMO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA, 18.CITRO, 30.MARRAS, 88.PAPONI

