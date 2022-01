PRIMAVERA: doppio Russo, rimonta Catania contro il Palermo a Carini

Nota stampa Calcio Catania

In rimonta e sfiorando infine il successo, la Primavera del Catania colleziona il quinto pareggio stagionale, terzo in trasferta, frenando la corsa del Palermo capolista: a Carini, il derby si conclude sul 2-2. Rosanero in vantaggio già in avvio con Caracappa, gara contratta ed equilibrata nella prima frazione. Nella ripresa, i padroni di casa raddoppiano con il colpo di testa di Corona sugli sviluppi di un corner ma la reazione rossazzurra è straordinaria: Flavio Russo firma una doppietta nel giro di pochi minuti, andando a segno prima su punizione e poi su rigore concesso per fallo di mani di Parisi. L’attaccante catanese, classe 2004, giunge così a quota 6 reti in questo campionato. Nel finale, due buoni interventi di Misseri e un errore sotto misura negano al Catania la gioia del successo ma la prestazione è senz’altro positiva e incoraggiante, sia sul piano tecnico-tattico sia sotto l’aspetto caratteriale.

Campionato Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2021/22

Girone C – Dodicesima giornata – Sabato 22 gennaio

“Pasqualino Stadium” – Carini

Palermo-Catania 2-2

Reti: pt 9° Caracappa (P); st 15° Corona (P), 27° F.Russo, 31° F.Russo su rigore.

Palermo – Misseri; Perez (25°st Arusa), Frisella, Tagliarino (37°st Di Mitri), Bertoglio, Parisi, Gigante (25°st Lo Coco), Caracappa, Corona (37°st Murania), Garofalo, Mamone (13°st Giglio). A disposizione: Testagrossa; Morana, Izzo, Mauthe, Di Maggio, Borgognone, Andolina. Allenatore: Di Benedetto.

Catania – Coriolano; Cannavò, Scaletta (16°st Al Sein), Giannone (50°st Magrì), Panarello, Patanè, Tropea, Sciuto (26°st Cugnata), F.Russo, Limonelli (16°st G.Russo), Maltese (26°st Napolitano). A disposizione: Passanisi; Papale. Allenatore: Russo.

Arbitro: Valerio Gambacurta (Enna).

Assistenti: Marta Di Franco (Palermo) ed Elisabetta Gianquinto (Marsala).

Ammoniti: Frisella, Murania e Perez (P); Giannone, Panarello, Patanè, F.Russo e G.Russo (C).

Tempi di recupero: pt 1′; st 5′.

