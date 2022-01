CATANIA: il calendario settimanale degli allenamenti verso Bari

Il Catania ha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, il secondo allenamento settimanale in vista del confronto con il Bari, in calendario domenica alle 17.30 al “San Nicola”. Dopo una sessione di prevenzione in palestra, il gruppo rossazzurro ha svolto in campo esercitazioni tecniche e un programma di lavoro aerobico (nella foto Monteagudo, Sipos e lo squalificato Rosaia ndr). La preparazione proseguirà domani e giovedì con due sedute pomeridiane, venerdì con inizio alle 11.00 e sabato con la rifinitura alle 9.30, seguita dalla partenza per la Puglia.

