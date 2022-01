CATANIA: la squadra di Baldini si prepara per il tour de force

Il quadro epidemiologico complessivo ha suggerito alla Lega Pro di optare per il rinvio di due giornate. Adesso non si registra alcuna variazione, a meno che il Covid non torni prepotentemente in auge. Si torna in campo. Domenica 23 gennaio il Catania di mister Baldini affronterà la capolista Bari in terra di Puglia, poi dovrà disputare altri otto impegni fino a febbraio. La squadra rossazzurra, che prosegue gli allenamenti a Torre del Grifo, si prepara per il tour de force che, dopo Catania-Catanzaro (30 gennaio), proseguirà con doppia trasferta in quel di Andria (2 febbraio) e Torre del Greco (6 febbraio) nel giro di pochi giorni. La settimana successiva, match casalingo al cospetto del Picerno (12 febbraio) per poi sfidare nell’arco di una settimana Juve Stabia (15 febbraio) e Virtus Francavilla (19 febbraio), rispettivamente fuori casa e tra le mura amiche. Poi, altre gare a distanza ravvicinata con Paganese (il 23 febbraio al “Massimino”) e Avellino (il 27 febbraio in Irpinia). Insomma, un calendario zeppo d’impegni per il Catania. In attesa dell’asta per la vendita competitiva, decisiva per il futuro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***