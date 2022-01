CATANIA: ritorno allo stadio, le nuove regole per i tifosi

Si avvicina la ripresa del campionato di Serie C. Il quadro epidemiologico attuale ha spinto le autorità competenti a modificare qualcosa per quanto concerne la modalità di accesso allo stadio. Cosa cambia, nello specifico, per i tifosi del Catania?

Innanzitutto sarà possibile accedere al “Massimino” fino al raggiungimento della capienza pari al 50% del numero di posti complessivamente disponibili. Rispetto a un mese fa non basterà indossare una mascherina qualsiasi, ma sarà obbligatoria la FFP2 (o di qualità superiore FFP3), da tenere correttamente sul viso per tutta la durata della gara. Inoltre si potrà accedere dietro esibizione del Green Pass rafforzato. Tali disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Leggi le F.A.Q, del Governo su Green Pass Rafforzato ed esenzioni: http://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr

