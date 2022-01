SERIE C: i movimenti di mercato delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

Il Picerno comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Pietro Terranova. La Turris cede il giovane Bruno Pio Giordano, difensore centrale classe 2003, alla Sangiovannese (fonte tuttoc.com). La medesima fonte indica che il giovane centrale difensivo Vito Lacassia lascia la Fidelis Andria per trasferirsi al Bitonto; che il centrocampista della squadra pugliese Simone Bolognese tratta la risoluzione; che la società andriese accelera per Davis Curiale ed il Messina punta Ivan De Santis, difensore ex Catania di proprietà del Monopoli.

Inoltre l’attaccante albanese del Foggia Olger Merkaj piace al Campobasso, invece la Vibonese indirizza il mirino verso il laterale destro Angelo Corsi, che dopo otto anni con la maglia del Cosenza potrebbe lasciare i rossoblu. L’Avellino ha strappato il sì della punta Jacopo Murano, in arrivo dal Perugia a titolo definitivo, e prova a stringere per Amato Ciciretti. In chiusura la trattativa per l’ingaggio, ad opera del Catania, del centrocampista classe 2001 Pier Luigi Simonetti, dopo che quest’ultimo ha risolto il contratto con il Piacenza. Vibonese interessata al difensore gambiano classe 2000 Bubacarr Marong, in forza al Palermo.

