ESERCIZIO PROVVISORIO: tutto nelle mani del Giudice, basteranno 300mila euro?

Come riportato nelle scorse ore, la Sigi ha messo a disposizione una somma pari a circa 300mila euro. Importo inferiore rispetto alle 600mila riportate nel testo della sentenza del Tribunale affinchè si desse l’ok per la prosecuzione dell’esercizio provvisorio almeno per i prossimi due mesi, tempo utile per avviare anche la procedura di vendita competitiva del titolo sportivo. L’ipotesi che avanza in queste ore è che l’esercizio venga esteso per un mese, ma servono valide garanzie (non chiacchiere) anche in ottica febbraio. D’altronde l’obiettivo principale dei curatori è quello di recuperare crediti. Spetterà al Giudice Dott. Fabio Ciraolo indicare il percorso. Sì all’estensione della provvisorietà dell’esercizio, oppure dopo il dichiarato fallimento il Catania perderà anche il titolo sportivo lasciando senza calcio la città per i prossimi mesi?

