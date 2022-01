EX ROSSAZZURRI – Iezzo: “Catania, bruttissima pagina del nostro calcio. Imprenditori, abbiate solide intenzioni!”

L’ex portiere Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta a ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio, dicendo la sua in merito alla situazione difficile in cui versa il Catania. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com: “Io ho avuto la fortuna di giocarci per quattro anni, di vincere un campionato e di fare campionati importanti. Catania è una piazza che per bacino, voglia, tifosi e passione deve stare a livelli importanti, anche in Serie A. Non merita la permanenza in Lega Pro. Imprenditori siciliani e chiunque venga a fare calcio lì deve venire con solide intenzioni sia economiche che di mentalità. Non può rischiare di sparire e ripartire dai Dilettanti. E’ una bruttissima pagina del nostro calcio, spero che si riesca a risolvere la situazione con un miracolo e di rivedere il Catania ai livelli che gli competono”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***