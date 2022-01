EX ROSSAZZURRI – Camplone: “Catania, due anni fa ero già a conoscenza dei problemi. Pagano i tifosi”

Nel corso di ‘ParliamoC’, trasmissione a cura di Eleven Sports condotta da Giulia Stronati l’ex allenatore rossazzurro Andrea Camplone è intervenuto parlando anche della situazione societaria di Catania e Messina. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com: “Sono stato a Catania due anni fa. Ero già a conoscenza delle problematiche, non è una novità. Purtroppo se le sta portando dietro e parte sempre con l’handicap. Sia Catania che Messina sono due piazze importanti per il calcio italiano. Spero che trovino un proprietario che possa risollevarle. A Catania c’è un centro sportivo favoloso ma purtroppo gli etnei si trovano in queste condizioni per via dei tanti debiti. Mi dispiace perchè pagano i tifosi al seguito. Passano allenatori, giocatori e presidenti ma la squadra rimane sempre addosso alla tifoseria e alla città”.

