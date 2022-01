EX ROSSAZZURRI: Fidelis Andria, si ricongiunge la coppia Curiale-Di Piazza?

Secondo quanto raccolto da tuttoc.com, la Fidelis Andria è al lavoro per reperire un nuovo attaccante sul mercato, esperto per la categoria. In questo senso si registra una trattativa ben avviata con il Catanzaro per Davis Curiale, in uscita dal club giallorosso. L’affare può chiudersi a breve. In biancazzurro Curiale ritroverebbe Matteo Di Piazza, suo compagno di squadra proprio tra le fila del Catanzaro e, prima ancora, a Catania.

