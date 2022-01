MERCATO: nome nuovo per il centrocampo rossazzurro, Simonetti

Poco impiegato dal Piacenza, Pier Luigi Simonetti è destinato a lasciare la formazione emiliana in questi ultimi giorni di trattative. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com per il centrocampista classe 2001 è in prima fila il Catania. La società rossazzurra, nei giorni scorsi, ha effettuato un sondaggio anche per Andrea Marcucci, calciatore di proprietà della Virtus Entella ma in prestito al Latina. Al momento, tra le due, la pista che conduce a Piacenza sembra essere la più concreta. Simonetti, peraltro, è un volto abbastanza noto a mister Francesco Baldini che lo ha allenato nell’Under 17 romanista ricoprendo prevalentemente il ruolo di mezzala.

