EX ROSSAZZURRI: riecco Volpe nel girone C, lascia la Viterbese direzione Vibo

“Volpe è di nuovo letale”. Così titolavano un paio di mesi fa i colleghi di tusciaweb.eu, ritrovando la via della rete con la maglia della Viterbese, squadra in cui nel 2019/20 disputò la migliore stagione in carriera con 10 gol in 23 partite. Adesso però la società laziale, dopo la realizzazione di quattro reti in questo campionato, ha preferito optare per l’interruzione del prestito con il Frosinone proprietario del cartellino, prelevando al suo posto il centravanti Andrea Bianchimano, arrivato dal Perugia. Di conseguenza il Frosinone si è mosso per trovare una nuova sistemazione a Michele Volpe, cedendolo a titolo temporaneo alla Vibonese. Dopo un’annata da dimenticare in cui ha collezionato solamente una presenza tra le fila del Catania, l’attaccante torna dunque nel girone C di Serie C. Sarà il giusto innesto per rilanciare le sorti del club del Presidente Caffo?

