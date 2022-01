MERCATO: Foggia, rinuncia definitiva a Russini

In una recente intervista Simone Russini ha confermato che non lascerà Catania, dopo le dichiarazioni precedentemente rilasciate dal procuratore. Numerosi club hanno chiesto informazioni, tutti si sono scontrati con la volontà del Catania di non privarsene e dello stesso calciatore di non salutare la squadra di Baldini. Niente da fare. Anche il Foggia, che si era mosso con decisione, ha dovuto rinunciare definitivamente alla possibilità di portare l’esterno offensivo rossazzurro alla corte di Zeman. Non a caso la società pugliese si è mossa per prelevare una delle alternative individuate in questi giorni, l’ex Casertana Gianluca Turchetta, ora in forza all’Imolese.

