LA SICILIA – Lorenzini, accordo vicino? Piace Volta

Trova conferme l’indiscrezione raccolta da TuttoCalcioCatania.com circa il rinnovato interesse per il difensore della Turris Filippo Lorenzini. Il quotidiano locale sottolinea come, se non subentreranno contrattempi, entro oggi o al massimo domani Lorenzini potrebbe raggiungere un accordo con il Catania. L’altro nome che sta monitorando il Direttore Maurizio Pellegrino è il 34enne Massimo Volta della Triestina, 14 gare disputate di cui 12 da titolare con gli alabardati e 6 delle ultime 8 giocate per intero.

