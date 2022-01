MERCATO: Catania, in entrata possibili altre quattro operazioni in prestito

Con risorse economiche limitate, ovviamente il mercato del Catania potrà consegnare a mister Francesco Baldini solo ingaggi low cost. Preferibilmente puntando su operazioni di prestito. In questo senso vale la pena ricordare che, nell’elenco dei 24 calciatori professionisti, ogni società potrà inserire fino ad un massimo di otto giocatori “temporanei”. Questi otto elementi vanno considerati come parte integrante della lista dei 24. Dunque, se una squadra prende otto giocatori in prestito, può avere in organico solo altri 16 calciatori professionisti (oltre al giovane classe 2002 da inserire fuori lista). Attualmente il Catania ha in rosa quattro prestiti (Biondi, Sipos, Moro e Greco), pertanto potranno arrivare dalla sessione invernale del calciomercato fino ad un massimo di altri quattro giocatori a titolo temporaneo.

