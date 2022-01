CALCIO CATANESE: Di Dio diretto nel girone C, Pellegrino lo aveva adocchiato ad agosto

Approda nel girone C di Serie C, direzione Picerno, Flavio Di Dio, esterno offensivo catanese classe 2002 sbocciato calcisticamente ai piedi dell’Etna prima di trasferirsi al Palermo, con cui si è fatto le ossa nelle giovanili, prima di provare l’esperienza con il Bologna Primavera e tra le fila del Teramo. Ad agosto il Catania aveva tenuto in considerazione la possibilità d’inserirlo nella rosa di mister Francesco Baldini. Il promettente 19enne ha avuto la possibilità di trasferirsi sotto il vulcano giocando per la squadra della propria città e di cui è tifoso, ma la dirigenza rossazzurra ha fatto valutazioni diverse nei giorni conclusivi del mercato.

