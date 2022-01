MERCATO: cessione Calapai, Curatori si oppongono? Piovono smentite

I Curatori fallimentari che operano nell’attività di esercizio provvisorio autorizzata dal Tribunale di Catania non si sono opposti alla cessione di Luca Calapai. E’ quanto apprendiamo da fonti interne alla società, con riferimento ad alcuni articoli di stampa usciti recentemente e aventi come oggetto la trattativa con il Crotone per l’eventuale trasferimento del terzino Luca Calapai al club calabrese. Trattativa al momento in stand by. I Curatori non si occupano della situazione contrattuale rossazzurra, nè hanno potere di firma sui contratti, la cui gestione risulta regolarmente affidata a Maurizio Pellegrino. Probabile l’emissione di un comunicato stampa nelle prossime ore.

