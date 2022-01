MERCATO: Piccolo vicino al Taranto

Trattativa ai dettagli per il Taranto. Secondo quanto riportato da nicoloschira.com, il club pugliese – che già in estate lo aveva corteggiato – ha trovato l’accordo con il Catania per ingaggiare l’esterno offensivo Antonio Piccolo. Per il calciatore pronto un contratto fino a giugno 2023. Ormai ci siamo, dunque, per la definizione del trasferimento. Come previsto, Piccolo si appresta a lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***