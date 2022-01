MERCATO: cessioni, prime indiscrezioni sulle posizioni più a rischio

Inizia una settimana importante per il Catania ed il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino. Dopo avere lavorato con un budget assai limitato nella sessione estiva del calciomercato, adesso la situazione è ancora più complicata perchè la società etnea dovrà far quadrare i conti nel pieno rispetto dell’esercizio provvisorio autorizzato dal Tribunale. Da più parti si legge di una probabile lunga lista di calciatori importanti in partenza, ma riteniamo che nella realtà dei fatti non sarà così. Almeno nelle intenzioni. Cedere molti profili di spessore avrebbe, infatti, ripercussioni anche notevoli sulla base d’asta che il Tribunale intende fissare in ottica bando. Base attualmente quantificata in 600mila euro, ma non è da escludere che possa essere rivista. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, più giocatori stanno ricevendo e riceveranno nelle prossime ore la proposta di rimodulare i contratti in essere. Stando alle prime indiscrezioni, le posizioni di Tommaso Ceccarelli, Antonio Piccolo, Giovanni Pinto, Luis Maldonado, Simone Russini e Luca Calapai sono al momento quelle più a rischio. Altri giocatori hanno ricevuto diverse richieste, ma sono in corsa valutazioni per capire se potranno continuare a far parte del progetto tecnico del Catania.

