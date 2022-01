SERIE C – Terranova (Bari): “Moro mi sorprese già all’andata, servirà un pò più di attenzione. Domenica partiremo col piede giusto”

Intervento in conferenza stampa del forte difensore del Bari Emanuele Terranova in vista del confronto col Catania, fissato per domenica allo stadio “San Nicola”. Ecco quanto riportato da TuttoCalcioCatania.com: “Moro? Mi sorprese già nella partita d’andata, lui subentrò nel secondo tempo e fece anche gol. Ne parlammo con Di Cesare, sicuramente Moro è un ottimo giocatore che sta andando alla grande. Ci vorrà un pizzico di attenzione in più, ma penso che siamo una squadra matura che guarderà ogni minimo particolare per affrontare la gara al massimo. Penso solo a battere il Catania, poi se dovesse arrivare anche un mio gol – come all’andata – ben venga. Ci siamo allenati benissimo e siamo pronti per la ripresa del campionato. Non siamo preoccupati, se lo fossimo allora figuriamoci chi insegue. E’ importante partire col piede giusto e lo faremo, sapendo che sarà un’incognita per tutti perchè stando fermi così tanto perdi anche condizione. Dovremo stare attenti a tutto quello che ci circorda per il raggiungimento del nostro obiettivo”.

