CATANIA-CATANZARO: info biglietti, capienza massima 9.467 posti

Oggi, alle ore 12.00, è iniziata la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Catanzaro, valevole per la ventiquattresima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 30 gennaio alle ore 17.30.

La capienza dell’impianto è stata rideterminata ai sensi della licenza concessa in data 25 gennaio 2022 dal Questore della Provincia di Catania: potranno accedere allo stadio 9.647 spettatori.

I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio in tutte le rivendite autorizzate, elencate su ticketone.it, online sullo stesso sito ed ai botteghini, in Piazza Spedini, nei seguenti giorni ed orari: venerdì e sabato, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Link per l’acquisto:

https://sport.ticketone.it/event/it/48148/90600203/catania-vs-catanzaro-serie-c

Di seguito, le indicazioni dettagliate:

CATANIA-CATANZARO – 30/01/2022 – Ore 17.30

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

RIDOTTO

(tariffa riservata a: Under 15, Over 65, Donne e Appartenenti alle categorie protette in base alla legge 68/99).

Curve € 4

Tribuna B € 7

Tribuna A € 10

INTERO

Curve € 6

Tribuna B € 11

Tribuna A € 16

Tribuna Elite € 27

Settore Ospiti – In attesa delle indicazioni dell’Autorità competente, la vendita dei tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti non sarà avviata.

ALTRI TAGLIANDI

Biglietti gratuiti per i diversamente abili:

Alla luce della capienza nel settore di riferimento, sono disponibili 48 posti (24 per i diversamente abili, 24 per gli accompagnatori). Le richieste dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo point@calciocatania.it entro le ore 12.00 di sabato 29 gennaio. In caso di disponibilità, il mittente riceverà da point@calciocatania.it il titolo d’accesso in formato .pdf.

– I biglietti per i diversamente abili saranno rilasciati esclusivamente allegando alla mail il certificato originale di invalidità (invalidità 100% con accompagnatore), la fotocopia del certificato di invalidità, le fotocopie dei documenti d’identità del disabile e dell’accompagnatore. Si ricorda inoltre che i tagliandi per gli accompagnatori saranno concessi solo ed esclusivamente se la necessità della presenza di questi ultimi è specificata nel certificato di invalidità.

Così come previsto dal DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” e successivi provvedimenti:

– dal 29 novembre 2021 nei territori in zona gialla e arancione;

– dal 6 dicembre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo 2022 anche nei territori in zona bianca;

l’accesso alle attività culturali e ricreative (cinema, teatri, luoghi culturali, luoghi al chiuso o all’aperto dove si svolgono eventi quali concerti o altri generi di manifestazioni) è consentito ai maggiori di 12 anni solo con presentazione della Certificazione verde Covid-19 da vaccinazione o da guarigione (cosiddetto Green Pass rafforzato).

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per color che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19 visita il sito ufficiale e scopri:

Che cos’è il Green Pass – Certificazione verde COVID-19

https://www.dgc.gov.it/web/checose.html

Come funziona il Green Pass – Certificazione verde COVID-19

https://www.dgc.gov.it/web/comeFunziona.html

Come ottenere il Green Pass – Certificazione verde COVID-19

https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html

ATTENZIONE!

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass o dove previsto Green Pass rafforzato) dovrà essere obbligatoriamente presentata all’ingresso del luogo dell’evento unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.

In assenza del Green Pass – Certificazione verde COVID-19 non sarà consentito l’accesso all’evento e non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto.

